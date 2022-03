Ajax sneuvelt in de Champions League na fout Onana en goal Darwin

Meer dan 75 minuten domineerde Ajax de return tegen Benfica in de achtste finales van de Champions League in Amsterdam. Maar toen ging André Onana in de fout en sloegen de Portugezen genadeloos toe.

Darwin Núñez kopte de vrije trap van Grimaldo in het doel dat de mistastende Ajax-sluitpost verlaten had: 0-1. Na de 2-2 in Lissabon was dat voor Benfica voldoende om door te gaan.