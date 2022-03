Mensenrechtencollege behandelt zaak over mogelijke transdiscriminatie in zorg

Het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht heeft een klacht in behandeling genomen over discriminatie van transmensen in de zorg. De klacht heeft betrekking op een gynaecologische behandeling en werd ingediend door voorzitter Brand Berghouwer van Transgender Netwerk Nederland.

Berghouwer klopte al in 2017 bij een gynaecoloog aan met pijnklachten in de onderbuik. Vastgesteld werd dat er fysiek iets mis was en Berghouwer werd behandeld met medicatie, maar daarbij werd verteld dat op lange termijn misschien operaties aan de baarmoeder of eierstokken nodig waren voor een definitieve oplossing. Twee jaar later kreeg hij opnieuw klachten en trok hij aan de bel.

Maar bij die tweede behandeling werd Berghouwer naar eigen zeggen niet serieus genomen. Hij werd niet lichamelijk onderzocht en in plaats daarvan door een arts doorverwezen naar een psycholoog van de genderkliniek van het Amsterdam UMC. Die kliniek begeleidt transpersonen bij hun transitie. Maar van een transitietraject was volgens Berghouwer op dat moment helemaal geen sprake meer. Het transitietraject was wat hem betreft al voltooid.

Berghouwer werd zonder lichamelijk onderzoek door de arts naar huis gestuurd. Maar onderzoek door een tweede arts wees later uit dat hij drie goedaardige tumoren in de buik had die de pijn veroorzaakten. "Ik had psychisch geen last van mijn organen en had daarvoor ook geen zorg nodig. Ik wilde gewoon van mijn pijnklachten af", vertelt Berghouwer. "Maar ik zat bij de gynaecoloog in het hokje 'trans', dus moest het wel over transitiezaken gaan."