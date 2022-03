Van de Zandschulp geeft winst op toptienspeler geen goed vervolg in Indian Wells

Botic van de Zandschulp is er op het masterstoernooi van Indian Wells niet in geslaagd de achtste finales te bereiken. Van de Zandschulp stuntte afgelopen zondag nog door de nummer negen van de wereld, de Canadees Félix Auger-Aliassime, te verslaan, maar kon die winst geen goed vervolg geven.

De Veenendaler, 47ste op de wereldranglijst, moest in de derde ronde zijn meerdere erkennen in Miomir Kecmanovic. De nummer 61 van de wereld won met 7-6 (3), 7-5.

Last van voetblessure

Van de Zandschulp gaf in de eerste set weinig weg, maar Kecmanovic speelde nog degelijker. In de set zonder breekkansen ging het voor Van de Zandschulp in de tiebreak mis na onder meer een gelukkige bal van de 22-jarige Serviër op de netband.

Van de Zandschulp werd in de tweede set vroeg gebroken en na een voetblessure leek het pleit beslecht. Hij kwam echter plots toch nog langszij (4-4), maar viel ook weer terug.

Kecmanovic bleef solide spelen en kon de partij voor het tot een tweede tiebreak kwam beslissen.