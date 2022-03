Na afscheid van ervaren rotten winnen waterpolosters overtuigend van Griekenland

Voor het duel werd afscheid genomen van oud-bondscoach Arno Havenga, die na de teleurstellend verlopen Olympische Spelen in Tokio vertrok bij de ploeg . Havenga was acht jaar de bondcoach van Oranje en leidde het team onder andere naar EK-goud en WK-zilver.

Oranje gaat daardoor als nummer twee naar de Europese 'final six' in april.

De Nederlandse waterpolovrouwen hebben hun eerste wedstrijd onder nieuwe bondscoach Evangelos Doudesis overtuigend gewonnen van Griekenland. In de Europese voorronde van de World League was Oranje met 13-7 te sterk voor het geboorteland van de nieuwe Nederlandse coach.

Doudesis stond voor het eerst langs de badrand als bondscoach, maar de 36-jarige Griek is geen onbekende voor de Nederlandse waterpolosters: hij is al sinds 2017 als assistent-coach actief bij Oranje.

Drie weken geleden moest Doudesis de eerste wedstrijd van zijn ploeg sinds de Olympische Spelen missen vanwege corona. In de eerste World League-wedstrijd ging Oranje met 11-9 onderuit tegen Hongarije. Griekenland had eerder al gewonnen van de sterke Hongaarse ploeg.

Uitgerekend tegen zijn geboorteland trapte Doudesis af met een knappe zege. Oranje schoot in Rotterdam uit de startblokken; binnen vier minuten stond het 4-1. Daarna volgde een moeilijke fase, waarin de Grieken terugkwamen tot 4-3. Doelvrouw Laura Aarts en de lat voorkwamen erger. De 5-3 van Bente Rogge luidde weer een sterke periode in.

Moolhuijzen trefzeker bij debuut

Ook Lola Moolhuijzen, dochter van tweevoudig waterpolo-olympiër Bas de Jong, kende een goed debuut. De pas 17-jarige waterpoloster tekende voor de 9-5 en bracht de stand in het derde kwart met een prima strafworp op 11-5. In de laatste periode kwam de zege niet meer in gevaar.