Premier prijst prestaties paralympiërs in Peking: 'Lichtpuntjes in donkere tijden'

De drie Nederlandse medaillewinnaars op de Paralympische Spelen van Peking zijn gehuldigd op paleis Noordeinde door koning Willem-Alexander en prinses Margriet, erebestuurder van het Internationaal Paralympisch Comité.

Eerder op de dag werden snowboarder Chris Vos en zitskiërs Jeroen Kampschreur en Niels de Langen in het Catshuis al in het zonnetje gezet door premier Mark Rutte en minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport.

In de toespraken van de bewindslieden was aandacht voor de goede prestaties van de paralympiërs, tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne.

'Lichtpuntjes in donkere tijden'

"Jullie hebben alles op alles gezet om de allerbeste prestatie te leveren", sprak Rutte. "Dan kan ik mij voorstellen dat het best apart moet zijn geweest om die prestaties te leveren, terwijl het nieuws wordt beheerst door de grote oorlog in Oekraïne. Daar zijn jullie op een fantastische manier mee omgegaan. Dat is bewonderenswaardig."

"Ook voor ons toeschouwers is het wel heel fijn om te zien dat er in deze donkere, donkere tijden, waarin we natuurlijk allemaal meeleven met wat er in Oekraïne gebeurt, ook lichtpuntjes zijn. Jullie waren die lichtpuntjes."