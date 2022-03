Benzineprijs daalt verder, nu ruim 6 cent minder dan op hoogtepunt

De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter benzine is morgen 2,438, blijkt uit cijfers van United Consumers. En daarmee zet de gestage daling van de benzineprijzen door.

Afgelopen donderdag bereikte de adviesprijs een record van 2,502 euro. Maar sindsdien is er dus ruim 6 cent vanaf gegaan. Ook de prijs van diesel daalt, van 2,375 euro per liter donderdag naar 2,311 morgen.

Olieprijs omlaag

De brandstofprijzen dalen mee met de olieprijs. Een vat olie kostte vorige week dinsdag nog 132 dollar, vandaag is dat 98 dollar. In een dag tijd daalde de prijs met zo'n 8 procent.

Door de oorlog in Oekraïne schoot de olieprijs de afgelopen weken aanvankelijk omhoog. Rusland is een belangrijke olie-exporteur. De prijs daalt nu onder meer door hoop dat onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne iets opleveren.

Het kabinet besloot onlangs vanwege de hoge prijzen de accijns op benzine met 17 cent en op diesel met 11 cent te verlagen. Die maatregel gaat over ruim twee weken, op vrijdag 1 april, in. Ook in andere landen worden soortgelijke maatregelen genomen. Zo gaat in België al komend weekend een accijnsverlaging van 17,5 cent in op benzine en diesel.