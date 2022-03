Fraudeur paardenvlees moet 85.000 euro betalen aan staat

Vleeshandelaar Willy Selten uit Oss moet bijna 85.000 euro aan de staat betalen. Dat is volgens de rechtbank in Den Bosch de illegale winst die hij maakte door te frauderen met vlees. Eerder kreeg Selten al een celstraf opgelegd van 20 maanden.

In zijn internationale vleesgroothandel mengde Selten goedkoop paardenvlees met duur rundvlees. Hij verkocht dit als puur rundvlees en fraudeerde met facturen, pakbonnen en schriftelijke verklaringen. Ook gebruikte hij valse documenten.

Volgens het Openbaar Ministerie maakte Selten ruim 1 miljoen euro illegale winst met zijn praktijken. De rechtbank oordeelt anders. Het is door een gebrekkige en deels valse administratie niet mogelijk om na te gaan welke partijen vlees precies 'fout' waren. De rechtbank vindt het onredelijk om de gehele winst aan te merken als illegaal.

Winstmarge

Bovendien werd het paardenvlees alleen verwerkt in versnipperd vlees en het meeste vlees van Selten was niet versnipperd. Ook is de winstmarge op versnipperd vlees lager dan op ander vlees. Daarom schat de rechtbank de illegale winst op 10 procent van de totale winst. Min de al betaalde belasting is dat zo'n 94.000 euro. Maar omdat de rechtszaak door omstandigheden langer duurde, gaat daar nog 10 procent vanaf.

Volgens de rechter heeft de vleesgroothandel van Selten in 2011 en 2012 zo'n 336.000 kilo paardenvlees ingekocht en vermengd met rundvlees. De Ossenaar heeft altijd verklaard dat er geen sprake was van opzet, maar van een fout in de administratie, meldt Omroep Brabant.