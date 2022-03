Goed voorjaar voor eikenprocessierups: eerste week van april uit ei

Door het zachte weer van de afgelopen weken zal de eikenprocessierups eerder dan gebruikelijk te zien zijn in Nederland. Het Kenniscentrum Eikenprocessierups zegt dat er opnieuw sprake is van een vroeg jaar en schat dat de rupsen rond 5 april uit hun ei kruipen. Daardoor kunnen mensen ook eerder klachten krijgen. Maar doordat er minder nestjes zijn dan vorig jaar, zal de overlast naar verwachting ook minder zijn.

De eikenprocessierups heeft nog geen brandharen als hij uit het eitje komt. Die ontwikkelen zich in de weken daarna. De brandharen kunnen bij verspreiding voor gezondheidsklachten zorgen, zoals jeuk, koorts en duizeligheid.

sHet kenniscentrum verwacht bij een normaal temperatuurverloop dat mensen vanaf 24 mei last zullen gaan krijgen van die brandhaartje. De experts denken dat het aantal rupsen lager zal zijn dan 2021. Er zijn vorig jaar namelijk minder nesten geregistreerd, daardoor zullen er ook minder rupsen uitkomen.

Ook in 2020 zaten volgens het kenniscentrum minder processierupsen in bomen. Desondanks kan het beestje voor flinke overlast zorgen. Dat is ook afhankelijk van het weer.

Eipakketjes

Het weer bepaalt bovendien hoe snel de rupsen uit hun eitjes zullen kruipen. Vooral de gemiddelde temperatuur van maart is een belangrijke factor. Die lijkt dit jaar op een graad hoger dan gemiddeld uit te komen, waardoor de rupsen eerder uit hun ei komen.

Het kenniscentrum doet al jaren onderzoek naar de ontwikkeling van de rupsen. Net als eerdere jaren hebben de experts eipakketjes verzameld in het zuiden van het land. Uit onderzoek met een microscoop blijkt dat die momenteel in goede staat zijn en dat de rupsen bijna zover zijn om uit hun ei te kruipen.

Zo zagen de onderzochte eikenprocessierupsen eruit: