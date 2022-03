Andere Volt-Kamerleden: aangiftes van Gündogan moeten van tafel voor gesprek

Het is zeer de vraag of het ooit nog goedkomt tussen Kamerlid Nilüfer Gündogan en de andere twee Kamerleden van Volt. Partijleider Laurens Dassen en Kamerlid Marieke Koekkoek, zeggen dat Gündogan haar aangiftes moet intrekken voordat er aan verzoening kan worden gedacht.

Gündogan deed een paar weken geleden aangifte van smaad en laster tegen Volt-medewerkers die klachten over haar hadden geuit, tegen het bestuur van haar partij en tegen de andere twee Kamerleden. Dat deed ze nadat ze uit de fractie was gezet na meldingen van grensoverschrijdend gedrag.

Vorige week oordeelde de rechter dat Gündogan niet uit de fractie gezet had mogen worden, omdat Volt niet de juiste procedures daarvoor had gevolgd. De rechter adviseerde Volt en Gündogan onder leiding van een mediator in gesprek te gaan.

Nieuw daglicht

Partijleider Dassen zei dat te gaan doen, maar komt daar vandaag deels van terug. Dat komt mede door een artikel in NRC gisteren met details die hij nog niet kende. "Ik wist nog niet alles wat daar stond en dat plaatst het in een nieuw daglicht."

Gündogan wordt beschuldigd van onder meer seksuele avances, intimidatie, problematisch alcoholgebruik en handtastelijkheden. NRC schreef onder meer over een minderjarige die op haar billen is geslagen en een homoseksuele medewerker die ongepast is bejegend. Aantijgingen die Gündogan tegenspreekt. tegen NRC spreekt ze van "een hetze" tegen haar.

Naast het intrekken van de aangiftes wil Koekkoek ook "een moment van zelfreflectie" van Gündogan. Koekkoek voegt daaraan toe dat ze niet de indruk heeft dat Gündogan daarvoor openstaat. "Ze deed in de krant alsof het allemaal niet zo erg was. Daar ben ik heel erg van geschrokken."

Het intrekken van de aangiftes lijkt dan ook niet aan de orde. Gisteren zei de advocaat van Gündogan nog dat de aangiftes alleen maar sterker zijn geworden. "De zogenaamde 'melders' hebben nu zelf in het openbaar ruchtbaarheid gegeven en dit versterkt de juridische grondslag",zegt advocaat Knoops.

Brief van jonge leden

Ondertussen wordt ook achter de schermen duidelijk dat verzoening ver weg is. Zo werd gisteren een brief van jonge Volt-leden die het vertrek van Gündogan eisen nog voor het versturen aan het partijbestuur toegespeeld aan de NOS door iemand uit het kamp-Dassen. De brandbrief is ondertekend door zo'n honderd leden.

Hoe het nu verder gaat, is ongewis, zegt Dassen. Hij benadrukt dat de veiligheid van de medewerkers voorop staat. Om die reden heeft hij gisteren aan Gündogan gevraagd om vandaag niet naar de Kamer te komen. Want als zij er is, dan komen de medewerkers niet.

Dassen zegt zich te beraden op "vervolgstappen". Gündogan en haar advocaat hebben nog niet gereageerd.