Hofland ziet perspectief bij Willem II: 'Kunnen elke wedstrijd winnen'

Dat komt er alleen op dit moment niet helemaal uit. Of eigenlijk al maanden niet: van de laatste negentien competitiewedstrijden werd er slechts eentje gewonnen. En die paar remises konden niet voorkomen dat Willem II, dat maar liefst in acht van de afgelopen negen wedstrijden niet tot scoren wist te komen, in een hoog tempo afgleed naar de benarde positie waarin het zich nu terugvindt.

Vandaar ook dat hij zich spontaan aanbood om de nummer zestien van de ranglijst, waar vorige week hoofdtrainer Fred Grim het veld moest ruimen, te helpen om in de eredivisie te blijven. "Omdat ik een liefhebber ben. Dit is een club waar ik zelf altijd tegen gevoetbald heb met PSV en Feyenoord, een club met fantastische fans en heel veel potentie."

"Het loopt nu minder en ze scoren minder. Er hoeft maar een balletje op de paal te komen en dan zie je vaak al aan de houding hoe een speler in de wedstrijd zit. Wij gaan ervoor zorgen dat het geloof er is en dat dat er ook tot het eind van de wedstrijd blijft. Dat je ervan overtuigd bent dat je gaat scoren en ook dat je sámen gaat verdedigen om de nul te houden. Al moet je ook een beetje geluk hebben, maar dat dwing je ook zelf af."

Hij heeft wel een idee wat er moet gebeuren om de vrije val te stoppen en om te buigen in een opwaartse lijn. "Ik ben een trainer die dingen analyseert. Maar soms moet je niet dooranalyseren en is het gewoon iets menselijks. Met jongens die vertrouwen nodig hebben. Niet dat ze dat niet hebben gekregen, maar ik bedoel vanuit zichzelf."

Hofland ziet niettemin nog voldoende perspectief. "Er zijn nog acht wedstrijden te gaan, nog 24 punten te behalen. Alles is mogelijk. Het belangrijkste is dat we naar onszelf kijken. Ik ben er heilig van overtuigd dat deze groep het voor elkaar krijgt om in de eredivisie te blijven."

Op zijn eerste dag in Tilburgse dienst liet Hofland de training nog aan zich voorbij gaan. Dat wil zeggen: hij was er wel, maar beperkte zich tot een observerende rol. "Ik heb één op één met spelers gepraat om te horen wat er in hun hoofd speelt, hoe ze in hun vel zitten, hoe het thuis is. Dat soort kleine dingetjes."

De mens achter de speler

"Het belangrijkste is om zo snel mogelijk de mens achter de speler te leren kennen, zodat je weet hoe je met 'm om moet gaan. We zitten niet in een zomervoorbereiding waarin je alle tijd hebt. We willen er nu zo snel mogelijk voor gaan zorgen dat de spelers gaan doen wat wij voor ogen hebben."

Een snelle blik op het resterende competitieprogramma - onder andere AZ, Feyenoord, Vitesse, PSV en FC Utrecht moeten nog bestreden worden - stemt de gemiddelde Willem II-fan niet erg hoopvol. Maar Hofland gaat daar uiteraard niet in mee. "Volgens mij is elke wedstrijd in de eredivisie zwaar."

"Ze zeggen vaak dat als je tegen de lagere clubs speelt: dat is een makkie. Maar kijk eens naar Ajax: tegen wie hebben ze het lastig? Tegen de kleintjes. Wij kijken bij elke wedstrijd naar de kwaliteiten van de tegenstander, maar daar zetten we onze kwaliteiten tegenover. Ik geloof dat wij elke wedstrijd kunnen winnen."