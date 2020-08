Vos komt centimeters tekort tegen Deignan in eindsprint La Course

Deignan klopt Vos in spannende eindsprint La Course - NOS

Elizabeth Deignan heeft voor het eerst in haar carrière La Course gewonnen. Na 95 kilometer koersen in en rondom Nice was de Britse wielrenster in de eindsprint net sneller dan Marianne Vos. De tweevoudig winnares (2019 en 2014) werd op centimeters geklopt. Al vroeg in de wedstrijd was voor veel rensters het tempo te snel, maar de Nederlandse favorieten zaten voorin in het uitgedunde peloton. Op de tweede beklimming van de Côte de Rimiez plaatste Annemiek van Vleuten een aanval, waardoor het peloton brak. Kopgroepje Een groepje met Van Vleuten, Vos, Deignan, Demi Vollering, Katarzyna Niewiadoma en Elisa Longo Borghini pakte een flinke voorsprong op de rest. Met nog 34 kilometer te gaan was die voorsprong ruim een minuut, met vooral Van Vleuten die het tempo bepaalde.

De kopgroep met vooraan Annemiek van Vleuten en Marianne Vos - AFP

Deignan viel af en toe aan, maar de groep met zes rensters bleef ook in de afdaling bij elkaar en bouwde de voorsprong op het peloton uit naar anderhalve minuut. Met nog zes kilometer tot de streep werd het tempo in de kopgroep flink opgevoerd. Spannende finish Longo Borghini zette op ruim twee kilometer van de finish aan, maar het groepje liet de Italiaanse renster niet gaan. Daarop reageerde Van Vleuten nog twee keer met een aanval, maar ook zij kon niet ontsnappen, waardoor het aankwam op een eindsprint in Nice. Dat was in het voordeel van Vos, die met overmacht leek te winnen, maar op de streep net werd geklopt door Deignan. Vollering finishte uiteindelijk als derde en Van Vleuten kwam als vijfde over de streep in Nice.

Vos baalde na afloop flink. "De streep was net te ver en ik ging net te vroeg sprinten", aldus de tweevoudig winnares. "Ik had gewoon een momentje langer moeten wachten. Het is echt balen, zonde van die kans, want het was echt een goede wedstrijd." Dat vond winnares Deignan ook. "Dit is een fenomenaal gevoel", vertelde ze na afloop. "Ik ben echt opgelucht, maar het was spannend om te wachten op de finale. Uiteindelijk kon ik echt profiteren van de lange sprint van Vos." Bekijk en beluister hieronder de reacties van Marianne Vos, Elizabeth Deignan, Annemiek van Vleuten en Demi Vollering.

Kersvers Europees kampioene Van Vleuten had na afloop vrede met haar vijfde plaats. "Dit scenario had ik ook verwacht, maar ik heb wel genoten. Ik wilde een beetje koers laten zien, maar na de klim kon ik er nergens stiekem vandoor gaan." Ook Vollering was tevreden met de uitslag. "Voor vandaag was dit alles. Het was echt pittig wat Annemiek deed, dus ik was allang blij dat ik erbij kon blijven hangen. Een zware wedstrijd, maar ik kan echt tevreden zijn met de derde plaats."