De gesprekken tussen Oekraïne en Rusland zijn een klein lichtpuntje in een zware oorlog; de twee partijen práten in ieder geval met elkaar. Gisteren twitterde een adviseur van president Zelensky zelfs een foto van de onderhandelingstafel. Dat is vrij uniek, net als deze gesprekken zelf. Maar hoe gaan dit soort onderhandelingen 'normaal' eigenlijk? En: hoe beëindig je een oorlog?

"Hoe een oorlog stopt, heeft slechts deels te maken met hoe een oorlog is gestart", zegt Tim Sweijs, defensie-expert bij The Hague Centre for Strategic Studies. "Je stopt pas als je doelen zijn behaald of als je denkt dat doorzetten te duur wordt en je geen vooruitzicht hebt op het behalen van die doelen. Dat kan om militaire redenen zijn, maar het kan ook dat het geld op is of de wapens, of dat de druk op de leider te groot wordt."

Van zo'n patstelling is nog geen sprake, maar toch zijn er gesprekken. "We zien dat er al onderhandeld wordt tijdens de oorlog. Wat je dan kunt bespreken is een-op-een gelinkt aan de militaire realiteit", zegt Fleur Ravensbergen, onderdirecteur en medeoprichter van de Dialogue Advisory Group, een Nederlandse organisatie die bemiddelt in gewapend conflict. "Het is echt wel een unieke situatie. Dit soort onderhandelingen tussen twee staten, tijdens een oorlog, was aan het uitsterven - dachten we."

De zeven fases

Perlot gaat normaal uit van zeven fases tijdens onderhandelingen, die we in het plaatje hieronder een rijtje hebben gezet.