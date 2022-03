Kans op natuurbranden groot, dus haalt Utrecht Charly weer tevoorschijn

Voor de eerste keer dit jaar heeft de brandweer het vliegtuig Charly weer van stal gehaald om natuurgebieden extra in de gaten te kunnen houden. Dat is nodig vanwege de droogte. "Het is wel vaker zo dat de natuur in deze periode van het jaar gewoon ontzettend droog is. Het heeft nu al lange tijd niet geregend", legt Danny Volmer, woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht uit bij RTV Utrecht. "We gaan nu naar fase 2. Wij zijn als brandweer dan extra alert, evenals onze collega's van de natuurbeheerders." Verkenningsvliegtuig Charly stijgt meestal op in het Gelderse Teuge. Via de Veluwe vliegt het naar de provincie Utrecht, waar het via de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Rhenen helemaal tot in het noorden van de provincie vliegt, rond Soest en Baarn. In het toestel zitten een piloot en een waarnemer van de veiligheidsregio.

Fase 2 Wanneer het langere tijd droog is in de natuur wordt fase 2 van kracht. Het risico dat een natuurbrand ontstaat is dan groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind. Grondbezitters, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert. Mensen wordt gevraagd bij barbecueën blusmiddelen bij de hand te houden, geen open vuur te maken in de natuur, geen glas te laten slingeren en niet in de natuur te roken.