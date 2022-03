Einde seizoen voor Frimpong, net nu bondscoach Van Gaal hem op de radar heeft

Het seizoen van Jeremie Frimpong zit er vanwege een blessure nu al op. Wat het extra zuur maakt voor de verdediger van Bayer Leverkusen, is dat hij vanwege zijn goede spel in de Bundesliga net voor het eerst in de voorselectie van het Nederlands elftal was opgenomen.

Frimpong moet zich nu richten op volgend seizoen, meldt zijn club. Om te herstellen van de enkelblessure die hij tegen 1. FC Köln had opgelopen, is een operatie noodzakelijk.

De 21-jarige Frimpong werd geboren in Amsterdam, maar verhuisde op zevenjarige leeftijd naar Engeland. Twee jaar later belandde hij in de jeugdopleiding van Manchester City, waar hij uiteindelijk niet in het eerste elftal wist door te breken. Via Celtic belandde hij in Duitsland, waar hij nu ruim een jaar actief is.

Uitstekend rendement

Als aanvallend ingestelde rechtsback wekte Frimpong ook de nodige interesse bij grotere clubs. Met een goal en zes assists had hij dit seizoen ook een uitstekend rendement als vleugelverdediger.

Het wegvallen van Frimpong is al de tweede grote tegenvaller deze week voor Bayer Leverkusen. Maandag werd bekend dat de nummer drie van de Bundesliga ook spelmaker Florian Wirtz voor lange tijd moet missen, met een kruisbandblessure.

Nederland speelt op 26 maart in de Johan Cruijff Arena tegen Denemarken en drie dagen later tegen Duitsland. Vrijdag maakt bondscoach Louis van Gaal zijn definitieve selectie voor die twee oefenduels bekend.