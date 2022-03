Kabinet schaft verplichte coronaregels af, meeste adviezen blijven

Het is (bijna) gedaan met de verplichte coronaregels. Vanaf volgende week woensdag zijn zoals verwacht alleen adviezen, zoals vaak handen wassen en isolatie bij besmetting, nog van kracht. Dat heeft minister Kuipers van Volksgezondheid bekendgemaakt, op de dag af twee jaar na de aankondiging van de eerste lockdown in Nederland. "Het is mogelijk en verstandig om verder te versoepelen", zei de minister.

Het betekent dat volgende week de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer verdwijnt. Kuipers benadrukte in een toelichting dat de plicht verandert in een advies. "Je helpt je omgeving beschermen als je besluit om het nog steeds te blijven gebruiken."

Verder hoeft bij evenementen met meer dan 500 bezoekers niemand meer getest te worden, het zogeheten 1G-beleid.

Thuiswerken

Veel adviezen blijven dus wel van kracht, maar dat zijn geen verplichtingen. Zo blijft het advies om bij klachten te testen. En wie positief is, wordt net als nu geacht thuis te blijven. Maar ook dat is geen verplichting, net als het advies om in sommige gevallen in quarantaine te gaan als iemand in de directe omgeving corona heeft.

Het advies om gedeeltelijk thuis te werken verdwijnt per vandaag al.

Inreiscertificaat vervalt

De regels voor reizigers veranderen ook: het digitale inreiscertificaat vervalt. Dat betekent dat alle beperkingen en voorwaarden om Nederland in te kunnen reizen vanaf volgende week verleden tijd zijn.

Minister Kuipers maakte bekend welke coronamaatregelen komen te vervallen: