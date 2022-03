Saharastof op komst: mooie luchten en vieze auto's, maar geen overlast

Wie morgen overdag naar boven in de lucht kijkt, kan zomaar stof uit de Sahara waarnemen. De lucht kan dan geel of oranje kleuren, zegt NOS-weerman Gerrit Hiemstra. "En hoe meer stof er in de lucht zit, hoe donkerder de kleur wordt."

Volgens Hiemstra levert het mooie plaatjes op. "En als er geen bewolking is, levert het een spectaculaire zonsondergang op", zegt hij.

In de nacht van woensdag op donderdag kan het een beetje gaan regenen, waardoor het stof donderdag neerdaalt. "Dan kun je het goed zien liggen op de grond, op daken en op auto's." Dat zou dan in nagenoeg het hele land te zien moeten zijn. "Met name in het zuiden zal het meeste vallen", verwacht Hiemstra. "In sommige gebieden kan de concentratie hoger zijn dan in andere, maar waar dat is, is moeilijk van te voren te voorspellen."

Zacht weer op komst

Dat er stof uit de Sahara onze kant op komt, is niet uitzonderlijk. "Het is vooral karakteristiek voor deze tijd van het jaar omdat dan de zuidelijke windstroming op gang komt die voor zacht weer in Nederland zorgt", zegt Gerrit Hiemstra. Het wordt morgen dan ook zacht, met in het noorden en de Waddeneilanden een graad of 12, in het midden ongeveer 15, 16 graden. En in het zuiden kan het 18 graden worden.

Die wind, die ontstaat ten zuiden van de Sahara, neemt het stof uit het woestijngebied op grote hoogtes over grote afstanden mee, tot mogelijk zo'n zes kilometer. Op dit moment hangt de stofwolk boven delen van Spanje. En dat leidt daar tot donkeroranje gekleurde luchten.

Spanje is oranje gekleurd: