Flinke ravage maar weinig buit bij ramkraken bij elektronicawinkels in Breda

In Breda zijn vannacht twee ramkraken gepleegd. Dat gebeurde bij twee tegenover elkaar liggende elektronicazaken aan de Eindstraat, in het centrum van de stad. Volgens de politie is dezelfde auto op de twee winkels ingereden.

Omroep Brabant stelt dat bij die kraken veel schade is aangericht. Veel buit wisten de dieven volgens de eigenaar van de winkels echter niet te maken: het gaat vooral om showmodellen die op afstand onklaar kunnen worden gemaakt.

Volgens de politie waren er bij de kraken ten minste vier daders betrokken, die nog spoorloos zijn. Vannacht zijn ook de ruiten van een winkel in de Nieuwstaat vernield. De politie vermoedt dat ook deze vernieling door hen is aangericht.