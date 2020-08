Brandweer redt acht mensen bij woningbrand Rotterdam

De brandweer heeft vanochtend vroeg acht mensen gered bij een brand in een appartementencomplex in Rotterdam-Noord. Het zijn drie kinderen en vijf volwassenen. Zij werden door brandweerlieden van het dak en door ramen naar beneden gehaald. Er is niemand gewond geraakt.

Nog tijdens de brand werd een 31-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio bij Rijnmond.

De eerste melding van de brand kwam om 05.00 uur. De brand is zeer waarschijnlijk begonnen op de begane grond, in het portiek van een appartementencomplex aan de Agniesestraat.

De bewoners van zes appartementen kunnen voorlopig niet naar huis. Er wordt opvang voor hen geregeld.