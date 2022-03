Man opgepakt in VS die Aziatische vrouw 125 keer tegen hoofd sloeg

Een Aziatische vrouw is in de Amerikaanse stad Yonkers zwaar mishandeld door een 42-jarige man. De man sloeg haar meer dan 125 keer tegen het hoofd. De politie maakte het voorval gisteren bekend en gaat ervan uit dat het om een daad van racisme gaat.

Hij sloeg de vrouw meer dan 125 keer, schopte haar en spuugde op haar. De vrouw werd met onder meer bloedingen in haar hersenen en meerdere breuken in haar gezicht opgenomen in het ziekenhuis. Haar toestand is momenteel stabiel.

Politiecommissaris John Mueller van de stad noemde de aanval "een van de verschrikkelijkste die ik ooit heb gezien". "Een weerloze vrouw in elkaar slaan is verachtelijk en haar vanwege haar afkomst als doelwit kiezen al helemaal." Hij wil dat de man de maximale straf krijgt "om een heldere boodschap te geven dat hatelijk, gewelddadig gedrag niet wordt getolereerd."

De man, Tammel Esco, is al veertien keer gearresteerd. In de helft van de gevallen was dat vanwege een misdrijf, liet de politie weten. Hij is onder meer in 2011 veroordeeld vanwege mishandeling en kreeg een gevangenisstraf van drie jaar opgelegd.

Toegenomen geweld

Sinds de coronapandemie is er in de Verenigde Staten sprake van toegenomen racisme en geweld tegen mensen van Aziatische afkomst. Tussen maart 2020 en 31 december vorig jaar werden bijna 11.000 incidenten met een racistisch karakter gemeld bij AAPI Hate, een belangengroep die dit bijhoudt.

In maart vorig jaar sprak president Biden zich uit tegen het toegenomen geweld tegen Aziatische Amerikanen. Hij noemde het geweld "verkeerd en on-Amerikaans". De regering kondigde stappen aan om het geweld te stoppen en trok onder meer zo'n 45 miljoen euro uit voor een hulpprogramma voor Aziatisch-Amerikaanse slachtoffers van geweld.

De president en vicepresident Harris bezochten vorig jaar maart de Aziatische gemeenschap in Atlanta, waar een schutter acht mensen vermoordde. Zes van hen waren vrouwen met een Aziatische achtergrond.