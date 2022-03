Goal na goal voor Haller, maar CL-topscorer af: 'Heb Lewandowski niet gezien'

In de Allianz Arena in München liet Bayern-spits Robert Lewandowski vorige week zien waarom hij tot de een van de allerbesten behoort. De Pool scoorde maar liefst drie keer in 23 minuten en leidde zo zijn club naar een 7-1 zege. Daardoor passeerde hij ook Haller op de topscorerslijst van de Champions League.

In de NOS Voetbalpodcast bespreekt presentator Arno Vermeulen samen met Jeroen Grueter, Jeroen Elshoff en Arman Avsarolgu het afgelopen voetbalweekend. Er wordt onder andere gesproken over Ajax en er vooruitgekeken naar de Europese wedstrijden van de Nederlandse clubs in de Conference League.

"Het is ook wel mooi juist. Iedereen zegt nu dat ik weer moet scoren. Dat is ook hetgeen ik leuk vind. En onze serie is nog niet voorbij, dus ik hoop tegen Benfica te scoren en dat we winnen."

"Ik ben niet verrast dat hij dit laat zien", reageert Haller nuchter in aanloop naar de return in de achtste finale van de Champions League tegen Benfica. "Als je topscorer bent en iemand als Lewandowski staat dichtbij, dan weet je dat hij er elke wedstrijd drie kan maken."

Zijn cijfers in de Champions League zijn duizelingwekkend. Haller speelt dit seizoen voor het eerst in het miljardenbal en breekt record na record. Hij zal de komende jaren het antwoord zijn op menig quizvraag.

Wie is de enige speler die in elk van zijn eerste zeven Champions League-wedstrijden scoorde? Wie is na Cristiano Ronaldo de enige andere speler die in alle groepswedstrijden van een Champions League-seizoen scoorde? En wie is de enige speler met vijf doelpunten in zijn eerste twee Champions League-wedstrijden?

Op al deze vragen is het antwoord Sébastien Haller. En dit is pas het topje van de ijsberg.

Droom

Een droom noemt Haller zijn campagne tot nu toe. "Het geeft mijzelf ook veel vertrouwen. En vertrouwen voor een spits is heel belangrijk. Ik heb dus ook niets te klagen, ik scoorde tot nu toe in alle Champions League-wedstrijden. Ik hoop dat dat zo blijft, want het is ook goed voor het team."