Wekdienst 15/3: Laatste coronaregels weg? • Tweede dag gemeenteraadsverkiezingen

Maar eerst het weer: Vanochtend valt er in Limburg wat lichte regen. In de rest van het land is het zo goed als droog. Vanmiddag is er zon bij een temperatuur van 11 tot 13 graden. Ook morgen is het zonnig en het wordt dan nog wat zachter, met mogelijk 18 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het is de tweede dag waarop mensen een stem kunnen uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Kiezers uit 334 gemeenten kunnen dat doen bij ongeveer 1700 stembureaus. Het eerste stembureau opent vandaag om 06.00 uur op station Harderwijk. De meeste andere gaan om 07.30 uur open. Morgen zijn er in het hele land nog veel meer stembureaus geopend. In twee programma's van de NOS, De Stemming en Het Debat, gaan lokale lijsttrekkers en kopstukken van landelijke partijen vanavond met elkaar in gesprek en debat over lokale thema's.

Ook worden de zogenoemde scholierenverkiezingen gehouden. Zo'n 58.000 leerlingen van middelbare scholen en mbo's mogen stemmen in deze schaduwverkiezing.

Het kabinet besluit welke coronamaatregelen de komende tijd van kracht blijven. Eerder bleek al dat het de bedoeling is om alle maatregelen te schrappen. Deze keer is er geen coronapersconferentie live op tv, maar een persmoment op het ministerie van Algemene Zaken.

Oekraïense en Russische delegaties praten verder over de eventuele beëindiging van de oorlog. Hun vierde gespreksronde begon gisteren online en die wordt vandaag voortgezet.

Wat heb je gemist?

De voormalige Russische vicepremier Arkadi Dvorkovitsj heeft zich kritisch uitgelaten over de oorlog in Oekraïne in een interview met een Amerikaans tijdschrift.

"Oorlogen zijn het ergste wat je kan overkomen in het leven. Ook deze oorlog", zei hij. Dvorkovitsj is een van de weinige prominente Russen die in het openbaar kritiek heeft op de oorlog. In Rusland is het verboden om de woorden 'oorlog' en 'invasie' te gebruiken in verband met de strijd in Oekraïne. Critici die volgens het Kremlin "valse informatie" verspreiden riskeren een gevangenisstraf tot 15 jaar.