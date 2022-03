'Ferrari en Red Bull zijn goed, bij Mercedes zijn die signalen er nog niet'

Slaagt Max Verstappen erin zijn wereldtitel te prolongeren? Kan Lewis Hamilton revanche nemen op de Nederlander? Of heeft Ferrari zich zo goed ontwikkeld dat Carlos Sainz of Charles Leclerc de magere jaren doet vergeten met een aanval op de troon?

Het testwerk zit erop in de Formule 1. Het experimenteren en data verzamelen in Barcelona en Bahrein is voorbij. Vrijdag, zaterdag en zondag moeten de tien teams met de billen bloot op het circuit van Sakhir.

Lammers over nieuw Formule 1-seizoen: 'Het is volledig onvoorspelbaar' - NOS

Lammers constateert dat het lijkt dat Ferrari en Red Bull hun zaken voor 2022 aardig voor elkaar hebben. Die teams maakten op de testdagen wel duidelijk redelijk klaar te zijn voor de nieuwe cyclus om de wereldtitel.

"Voor Ferrari en Red Bull is het lastig te verbergen dat ze goed zijn. Ze hebben inmiddels al heel wat laten zien. Bij Mercedes zijn er nog weinig signalen geweest op het gebied van snelheid en betrouwbaarheid. Je kunt echter de kaarten wel tegen de borst houden en niemand iets laten zien, maar dan blijft het tot vrijdag een vraagstuk hoe de auto op omstandigheden reageert", zegt hij over de testweken.

De nieuwe regels zorgen bij iedereen voor voorzichtigheid. "Red Bull heeft geen problemen gehad. Ze rijden hard en ze rijden vrij makkelijk hard. De betrouwbaarheid lijkt goed. Ferrari heeft ook al wat laten zien. De bolide zag er gelijk goed uit, maar uiteindelijk draait het om de feiten", legt Lammers uit.

Veel gecompliceerder

Het is volgens de oud-coureur wel te verwachten dat de drie grote teams (Mercedes, Red Bull en Ferrari) het dit seizoen weer met elkaar aan de stok gaan krijgen in de titelstrijd. "Er is echter een maar: het is dit seizoen veel gecompliceerder geworden dan in het verleden. De nieuwe regels gaan bij veel teams voor wat moeilijkheden zorgen", aldus Lammers.

Een blik in de toekomst van Lammers roept ook vragen op. "Ik denk aan de ene kant dat Max Verstappen gaat domineren, maar daarnaast zou het me ook niet verbazen als Carlos Sainz wereldkampioen wordt."