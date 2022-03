Veel verborgen leegstand in kantoren door thuiswerken

Kantoormedewerkers blijven deels thuiswerken nu de coronamaatregelen zijn afgeschaft, en daardoor is er veel verborgen leegstand in kantoren. Dat is kantoorruimte die wel is verhuurd, maar niet wordt gebruikt. Volgens vastgoedadviseur Colliers gaat het in Nederland om zo'n 3,3 miljoen vierkante meter. Dat is bijna 6 procent van al het kantooroppervlak.

De vraag is nu of bedrijven de komende tijd massaal afscheid gaan nemen van die overtollige vierkante meters. Daarvoor zal de piekbezetting bepalend zijn. "We zien nu dat dinsdag en donderdag de piekdagen zijn, waarop de meeste medewerkers naar kantoor gaan", zegt Madeline Buijs, onderzoeker bij Colliers. "Maar als je dat in stand laat, kan je niet echt efficiënter met je ruimte omgaan. Bedrijven kijken nu naar hoe je kantoorbezoek over de hele week kunt uitsmeren, zodat ze minder ruimte nodig hebben.

Colliers sprak vijftig organisaties en die proberen bijvoorbeeld met een reserveringsapp of teamrooster personeel over de week 'uit te smeren'. De vastgoedadviseur denkt dat door een meer gelijkmatige bezetting de benodigde ruimte per medewerker daalt van gemiddeld negentien vierkante meter naar zestien.

Meer officiële leegstand?

Als bedrijven inderdaad minder meters gaan huren, kan de kantoorleegstand dus oplopen. Maar volgens Colliers zal dat niet zo snel gaan. "Bedrijven hebben vaak langlopende huurcontracten, dus ze kunnen ook niet zo snel van die meters af", zegt Buijs. "Maar we verwachten dat ze uiteindelijk wel kritisch zullen kijken naar hoeveel ze huren en wat ze echt nodig hebben. En dan kan het ook tot echte leegstand leiden."

Of de leegstand fors toeneemt, hangt ook af van de ontwikkeling van de economie de komende jaren. Er zijn nu meer dan 100.000 vacatures voor kantoorbanen. "Bedrijven zorgen er wel voor dat ze niet alle vierkante meters afstoten die ze op dit moment niet nodig hebben. Want als ze willen groeien, moeten ze ook plek hebben om nieuwe medewerkers te huisvesten", zegt Buijs.

Op populaire plekken is volgens de vastgoedadviseur nog steeds ruimte voor nieuwe, duurzame, kantoren. Maar naar het ouderwetse bedrijventerrein langs de snelweg zal weinig vraag meer zijn. Volgens Buijs biedt oplopende leegstand van kantoren ook kansen voor ombouw naar woningen. "Kantoren zijn op zich goed geschikt om te transformeren, dat kan vaak relatief eenvoudig. En het hoeven dan niet alleen woningen te worden, dat kan ook horeca of iets anders zijn."