Belgen verlagen brandstofaccijns en btw op energie

Ook Belgen kunnen de komende maanden een compensatie verwachten voor de gestegen energie- en brandstofprijzen. De regering in Brussel verlaagt vanaf april de btw op gas en elektriciteit van 21 naar 6 procent. Mensen die nog stookolie gebruiken, krijgen een cheque van 200 euro.

Net als in Nederland wordt de accijns op benzine en diesel verlaagd. Er gaat 17,5 cent per liter af, wat volgens Belgische media een besparing oplevert van een tientje bij een tank van 60 liter. De maatregel gaat komend weekend in en duurt zeker tot eind juni.

De Nederlandse regering besloot vrijdag tot een pakket maatregelen die koopkrachtverlies door de grote prijsstijgingen moeten dempen. Minima krijgen een hogere tegemoetkoming via de gemeenten en de eerder toegezegde eenmalige compensatie wordt verhoogt tot 800 euro.

Sommige maatregelen gaan hier wel later in dan bij de zuiderburen. Zo wordt de verlaging van de btw op energie op 1 juli doorgevoerd en die van de accijnzen op benzine (17 cent) en diesel (11 cent) op 1 april.