Rustige trein opgezocht? Dan krijg je binnenkort misschien korting van NS

Treinreizen buiten de spits kunnen tot 60 procent goedkoper worden. De Nederlandse Spoorwegen beginnen een proef om te kijken of zulke kortingen het reisgedrag van mensen veranderen. Doel is het om lege treinen te vullen en drukke treinen te voorkomen, zegt NS-directielid Tjalling Smit in De Telegraaf.

De proef wordt tot begin juli gehouden op het traject Den Haag-Eindhoven. Reizigers die willen meedoen moeten hun ticket uiterlijk een dag van tevoren kopen. In de reisplanner krijgen ze de precieze korting te zien.

Smit zegt in De Telegraaf dat reizen na 20.00 uur 's avonds zo'n 60 procent goedkoper zal zijn dan in de spits; in bijvoorbeeld de late ochtend is de reductie volgens hem 40 procent. Mensen met een abonnement bij NS hebben zo'n korting overigens nu al buiten de spits.

Rustiger dan voor corona

Het is de laatste maanden weer drukker geworden in de treinen van NS, maar het aantal reizigers ligt nog wel lager dan voor corona. Vorige week meldde het spoorbedrijf dat nu zo'n twee derde van het gebruikelijke aantal mensen wordt vervoerd.

NS-bestuurder Smit zegt dat de proef "kijkend naar de huidige brandstofprijzen" een uitkomst kan bieden voor mensen die voordelig op het traject Den Haag-Eindhoven willen reizen.