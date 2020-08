Twaalf miljoen Ejuke verlost Heerenveen: ‘Een win-win-situatie’

Chidera Ejuke - Pro Shots

Het was vrijdag een belangrijke dag voor sc Heerenveen. Met de transfer van Chidera Ejuke naar CSKA Moskou voor zo'n twaalf miljoen euro kan de Friese eredivisieclub opgelucht ademhalen. En dat deed technisch manager Gerry Hamstra ook. "Iedereen kent onze financiële situatie", zegt Gerry Hamstra. "Deze transfer biedt ten eerste een oplossing voor de financiële huishouding, een behoorlijk bedrag gaat naar de begroting. Maar een deel kunnen we ook herinvesteren in spelers. Het is voor de club een goede deal, een win-win-situatie." Met een tekort van zes miljoen euro op de begroting van het afgelopen boekjaar had Heerenveen het behoorlijk benauwd. "Dat gat kunnen we nu opvullen." Alleen Sulejmani en Alves leverden meer op De transfer van Ejuke levert Heerenveen de op-twee-na-hoogste transfersom op in de clubhistorie, na de transfers van Miralem Sulejmani naar Ajax in juli 2008 (16,25 miljoen) en Afonso Alves naar Middlesbrough in januari 2008 (17 miljoen).

Hamstra: "Voor Heerenveen is dit een grote transfer. We verkopen vaker aan de Nederlandse top, vorig jaar nog Michel Vlap aan het Belgische Anderlecht en nu aan een club uit een grote competitie als de Russische. Een mijlpaal." Met het dichten van het gat in de begroting en percentages van de transfersom voor het management en de oude club van Ejuke blijft er voor Heerenveen geen astronomisch bedrag over om te herinvesteren, hooguit enkele miljoenen. Ruimte voor broodnodige versterkingen Maar alles beter dan diep in het rood. "Ik ben blij dat we iets kunnen doen", gaat Hamstra verder. Zonder de miljoenen voor Ejuke had Hamstra een probleem gehad, erkent de technisch manager. Nu kan hij eindelijk serieus werk maken van versterkingen. Want die zijn nodig. De resultaten in de voorbereiding spraken boekdelen. Heerenveen leed in de voorbereiding louter nederlagen tegen NAC (1-0), Vitesse (2-1), De Graafschap (5-1) en FC Utrecht (4-1). Na het duel met De Graafschap riep aanvoerder Veerman publiekelijk om versterkingen, om betere spelers welteverstaan. "Natuurlijk had ook ik zorgen, maar ik was niet verrast door de resultaten", zegt Hamstra. "We hebben goede spelers, zoals Ibrahim Dresevic, Joey Veerman, Mitchell van Bergen. Maar het moet breder. We zijn nog niet op volle kracht. De groep is te smal."

Transferzomer sc Heerenveen Nieuw: Henk Veerman (FC St. Pauli), Joaquin Fernández (River Plate Montevideo), Sieben Dewaele (Anderlecht, gehuurd), Erwin Mulder (Swansea City) Weg: Chidera Ejuke (CSKA Moskou), Hicham Faik (Al-Faisaly), Daniel Hoegh (nog onbekend), Alen Halilovic (AC Milan, werd gehuurd), Jens Odgaard (Sassuolo, werd gehuurd), Warner Hahn (nog onbekend), Sven Botman (Lille OSC, werd gehuurd van Ajax), Filip Bednarek (Lech Poznán), Doan Van Hau (Hanoi FC, werd gehuurd), Ricardo van Rhijn (nog onbekend), Jordy Bruijn (NEC).