Real Madrid siddert om blessure Benzema na winst op Mallorca

Het is nog de vraag of Real Madrid komende zondag in El Clásico tegen FC Barcelona een beroep kan doen op de in vorm verkerende Karim Benzema.

De Franse topspits raakte, na een hoofdrol te hebben vertolkt in het gewonnen uitduel met Real Mallorca, geblesseerd aan zijn kuit. Benzema was met twee goals en een assist weer de grote man bij Real Madrid dat met 3-0 won op de Balearen.

De Koninklijke kende in de eerste helft het nodige geluk tegen de thuisploeg. De eilandbewoners waren in de slotminuten twee keer gevaarlijk, eerst via Ángel die een penalty claimde na een charge, daarna via Pablo Maffeo die de paal raakte.

Real schroeft tempo op

De Madrilenen schroefden na rust het tempo op. Eerst was het Vinicius Junior die na Mallorcaans gestuntel op aangeven van Benzema simpel kon binnentikken. De Fransman nam de tweede treffer (strafschop) voor zijn rekening na een charge van Maffeo.

Niet veel later zette Benzema Real ook op 3-0 na een onhoudbare kopbal op aangeven van Real-verdediger Marcelo.

Bij die actie raakte de spits geblesseerd aan zijn kuit en werd hij daarna razendsnel vervangen door trainer Carlo Ancelotti.

