Manchester City loopt averij op in titelstrijd, spanning Premier League neemt toe

De ploeg heeft nu een wedstrijd meer gespeeld dan uitdager Liverpool, dat woensdag in actie komt. Als die ploeg dan in Londen wint van Arsenal is het verschil één punt. Het team van Virgil van Dijk won zaterdagavond al de uitwedstrijd van Brighton & Hove Albion (2-0).

Het mocht geen verrassing zijn dat City verreweg het meeste balbezit had tijdens de wedstrijd. Dit leidde in de eerste helft tot de grootste kansen voor de regerend landskampioen. João Cancelo schoot van afstand op de paal en de rebound was niet aan Aymeric Laporte besteed. Ook inzetten van Kevin de Bruyne en Riyad Mahrez leidden niet tot een treffer.

In de tweede helft was het spelbeeld niet anders. Crystal Palace bleef gedisciplineerd spelen en was af en toe gevaarlijk, maar City bleef dominant en schoot weer op de paal. Dit keer was Kevin de Bruyne de ongelukkige.

En niet alleen de Bruyne was ongelukkig. Later schoot Jack Grealish de bal vanuit kansrijke positie voorlangs, terwijl Bernardo Silva na die inzet zijn voet niet tegen de bal kreeg.

Crystal Palace wankelde dus soms, maar werd niet echt uit evenwicht gebracht door de ploeg van Pep Guardiola, de trainer die de hele wedstrijd niet wisselde. Crystal Palace liet wederom zien een echt angstgegner te zijn voor City, want in oktober wist de nummer 11 van de Premier League in Manchester te winnen met 2-0.