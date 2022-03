'Oekraïense politici bedreigd en ontvoerd door Russische bezetters'

In de Oekraïense stad Cherson worden lokale politici die niet met de Russen willen samenwerken opgepakt, bedreigd of ontvoerd. Dat beeld schetsen lokale politici tegenover Nieuwsuur. Het huis van de locoburgemeester is maandagochtend in brand gestoken door twee mannen, zegt ze. Ze gaat er vanuit dat dit te maken heeft met het feit dat ze voorkomt op een Russische lijst van lokale politici. "Dit lijkt op een soort waarschuwing aan de lokale autoriteiten, die het dagelijks leven in de stad door proberen te laten gaan", snikt ze. Ze denkt dat het gaat om represailles voor de protesten in Cherson. Het bewijzen kan ze niet maar ze is ervan overtuigd dat ze, in navolging van Oekraïense bestuurders van andere steden, nu ook een doelwit is geworden:

'Alles stond in brand, mijn hart is gebroken' - NOS

Cherson werd vorige week ingenomen door de Russen. De bevolking in de stad in het zuiden van het land protesteerde heftig. Bij betogingen werden mensen wel aangehouden, maar ook weer vrijgelaten. Maar buiten de veiligheid van de protesterende groep is het anders, zegt gemeenteraadslid van Ilya Karamalikov. "Twee vrienden van me passeerden een Russisch checkpoint, sindsdien zijn ze al vier dagen onbereikbaar." Via huisbezoeken worden niet alleen politici geïntimideerd. Ook activisten of mensen die zich uitspreken tegen de Russisch invasie worden nagejaagd, zegt Karamalikov. "Russen gaan een pand binnen en zeggen een naam tegen de conciërge. Die namen staan op een lijst." Die persoon verdwijnt vervolgens, volgens het raadslid. Toch blijven ze strijdbaar in Cherson. Karamalikov denkt dat de protesten door zullen blijven gaan. Ook de locoburgemeester geeft niet op, ondanks de verwoesting van haar huis. "Ik wil ter beschikking blijven staan van de bevolking, net als andere wethouders en de burgemeester."

Ontvoering Dezelfde verhalen over intimidatie gaan rond over andere steden die zijn ingenomen door de Russen. Zo beschuldigen de Oekraïense autoriteiten de Russen ook van de ontvoering van de burgemeester van Melitopol. Ook in Dniprorudne zou de burgemeester ontvoerd zijn, van hem ontbreekt ieder spoor. Op deze beelden van afgelopen zaterdag, van een bewakingscamera, is te zien hoe iemand door mannen in uniform werd afgevoerd (helemaal boven in beeld). Het zou gaan om de burgemeester van Melitopol, Ivan Fedorov:

Bewakingsbeelden uit Melitopol zouden ontvoering burgemeester tonen - NOS