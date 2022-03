Gevarieerde Monfils verrast Medvedev, die nummer één-positie weer inlevert

Daniil Medvedev heeft op het masterstoernooi in Indian Wells een gevoelige tik van Gaël Monfils gekregen. De nummer één op de wereldranglijst verloor in de derde ronde met serieuze cijfers van de Fransman: 6-4, 3-6, 1-6.

Er leek geen vuiltje aan de lucht na de eerste set voor de Rus, die Monfils bij 4-4 brak. Maar daarna ging bij Monfils (ATP-28) de motor aan.

De 35-jarige Fransman blonk uit in de rally en liet met zijn gevarieerde spel Medvedev amper ruimte om in zijn ritme te komen.

Monfils schroomde op setpoint niet om de onderhandse service van stal te halen. Een probaat middel tegen Medvedev, die soms meters ver achter de baseline op een service staat te wachten. De Rus werd verrast en Monfils haalde de set binnen.

In de derde set was het verweer van de 26-jarige Medvedev gebroken en leverde hij liefst drie servicebeurten in.

Djokovic weer nummer één

Door de nederlaag verliest Medvedev, die in 2021 de kwartfinales haalde in Indian Wells, de nummer één-positie weer aan Novak Djokovic.

De Serviër doet niet mee in Indian Wells omdat hij als ongevaccineerd persoon niet de Verenigde Staten kan binnenkomen.

Naast Monfils zit ook Botic van de Zandschulp nog in het toernooi. De Nederlander, die de Canadees Felix Auger-Aliassime had verrast, speelt op dinsdag zijn derderondepartij tegen de Serviër Miomir Kecmanovic.