FC Emmen slaat dubbelslag, FC Eindhoven laat unieke kans liggen

Aan een even uitbundige als sfeervolle Oude Meerdijk heeft FC Emmen zowel de periodetitel als de koppositie gepakt. De topper tegen FC Volendam werd met 4-1 gewonnen en de Emmenaren zagen concurrent voor de periodetitel FC Eindhoven thuis punten verspelen tegen ADO (1-1).

FC Eindhoven had de unieke kans om voor het eerst in twaalf jaar een periodetitel te veroveren. De ploeg boekte acht overwinningen op rij en had maandagavond aan een overwinning genoeg om de periodetitel te pakken.

Eindhoven had echter moeite om kansen te creëren. Aan de andere kant scoorde Sem Steijn halverwege de eerste helft wel namens de bezoekers.

Drie doelpunten in zes minuten

In Drenthe had Emmen voor rust juist totaal geen moeite met scoren. Na de vroege goal van Rui Mendes scoorde FC Emmen in zes minuten drie keer. Reda Kharchouch maakte er twee, Miquel Araujo kopte ook nog raak. Emmen ging zo rusten met een 4-0 voorsprong.

Volendam, dat sinds speelronde 11 koploper was in de eerste divisie, zag Emmen na rust wat gas terug nemen. Daryl van Mieghem deed met een knappe volley nog wat terug namens Volendam. Daarmee kon hij niet voorkomen dat er voor de derde keer op rij niet werd gewonnen.