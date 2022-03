Hamilton eert moeder met naamswijziging: 'Haar naam moet voortleven'

Leiwis Hamilton is voornemens om een dubbele achternaam te nemen. De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 wil ook de naam van zijn moeder aan zijn achternaam toevoegen.

"Ik ben trots op mijn familienaam Hamilton", zei de Brit bij de Expo 2020 in Dubai. "Maar niemand van jullie weet waarschijnlijk dat Larbalestier de naam van mijn moeder is en ik ben van plan dat ook in mijn naam op te nemen."

"Ik begrijp ook niet het idee dat wanneer twee mensen trouwen, de vrouw haar achternaam verliest. Ik wil dat de naam van mijn moeder voortleeft."

Hamilton was twee jaar oud toen zijn ouders Carmen Larbalestier en Anthony Hamilton uit elkaar gingen. Hij groeide grotendeels op bij zijn vader en stiefmoeder Linda.

