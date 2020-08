Politie geeft beelden vrij van relschoppers Kanaleneiland

De politie heeft beelden vrijgegeven van zes relschoppers die twee weken geleden in de Utrechtse wijk Kanaleneiland vernielingen aanrichtten of met stenen gooiden. De beelden waren te zien in het opsporingsprogramma van RTV Utrecht.

De gezichten van de zes verdachten zijn onherkenbaar gemaakt, omdat de politie vermoedt dat het om minderjarige jongeren gaat. Als er binnen een week niet meer duidelijk wordt over wie de zes verdachten zijn, worden ze volgende week alsnog herkenbaar in beeld gebracht.

De beelden tonen onder andere hoe een jongen een paal in brand steekt waaraan een beveiligingscamera hangt. Er zijn ook beelden en foto's van verschillende stenengooiers en de vernieling van een bushokje.

Bekijk hier de beelden die in het opsporingsprogramma werden getoond: