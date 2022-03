OMT ziet nog meerwaarde van mondkapje in OV, maar laat besluit aan kabinet

Het Outbreak Management Team (OMT) denkt dat het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer nog steeds "een meerwaarde" heeft, maar laat het aan het kabinet of dat wel of niet een verplichting moet zijn.

In het nieuwste advies van de deskundigen staat dat de mondkapjes zin hebben "om kwetsbaren te beschermen en hun de kans te geven op een verantwoorde manier met het openbaar vervoer te reizen". Voor veel mensen is het reizen met bus, tram of trein geen vrije keuze, maar een noodzaak, beklemtoont het OMT.

Het kabinet wil morgen aankondigen dat de laatste coronamaatregelen per 23 maart worden opgeheven. Alleen in vliegtuigen is dan nog het dragen van een mondkapje verplicht, maar dat is het gevolg van Europese regels.

Thuiswerken

Het kabinet wil al vanaf morgen het advies om gedeeltelijk thuis te werken intrekken, maar het OMT dringt er juist op aan om thuiswerken blijvend te stimuleren. Ook andere adviezen, zoals die voor isolatie en quarantaine, zouden in stand gehouden moeten worden, vindt het OMT.

De deskundigen zien een duidelijke opleving van het virus sinds de vorige versoepelingen op 25 februari, versterkt door de carnavalsperiode. "Te verwachten is dat in de komende week het aantal ziekenhuisopnamen zal stijgen. Dit betekent opnieuw dat voor een periode van enkele weken een verhoogde druk op de zorg te verwachten is."

1G

Het OMT kan zich wel vinden in het voornemen om niet langer een coronatest vooraf verplicht te stellen bij evenementen met meer dan 500 bezoekers, het zogeheten 1G-beleid. Ook de verplichte test voor mensen die van buiten de EU naar Nederland komen, kan verdwijnen.

Het advies om in het onderwijs twee keer per week preventief te testen kan, wat het OMT betreft, vervallen. In plaats daarvan zouden leerlingen zich alleen nog moeten laten testen bij klachten.

Het kabinet had het OMT om advies gevraagd over de voorgenomen afschaffing van de laatste coronaregels. Morgen komen de meest betrokken minister nog een keer bij elkaar. Minister Kuipers van VWS zal na afloop een korte toelichting geven, zo is de bedoeling.