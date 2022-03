Tennisster Hartono in BJK Cup-selectie, ondanks lokroep Indonesië

Captain Elise Tamaëla heeft Arianne Hartono voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands team dat op 15 en 16 april in Den Bosch een kwalificatieduel met Spanje speelt in het toernooi om de Billie Jean King Cup, tot 2020 bekend als de Fed Cup.

Naast de 25-jarige Hartono zijn Arantxa Rus, Lesley Pattinama-Kerkhove en dubbelspecialiste Demi Schuurs geselecteerd.

Nieuwe naam

Waar het Nederlandse mannentennis met Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor een nieuw tijdperk is ingegaan, is Hartono sinds vorig jaar de nieuwe naam bij de Nederlandse vrouwen.

Ze stond precies twaalf maanden geleden nog op de 379ste plaats van de wereldranglijst, maar is inmiddels naar plek 162 geklommen.

In januari bij de Australian Open baarde Hartono opzien door bij haar eerste deelname aan de kwalificaties van een grandslamtoernooi direct tot het hoofdschema door te dringen.

Indonesië

Hartono was overigens ook benaderd om voor Indonesië uit te komen. "Maar ik ben geboren en getogen in Nederland, dus wil ik dat land ook vertegenwoordigen", aldus de tennisster, die in het Amerikaanse collegetennis de basis legde voor haar profloopbaan.



Het duel van Nederland met het sterke Spanje, dat met Paula Badosa en Garbiñe Muguruza twee speelsters uit de toptien heeft, is op gravel in de Maaspoort in Den Bosch.