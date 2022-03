Van Marwijk kondigt pensioen aan: 'Als trainer is het mooi geweest'

Bert van Marwijk stopt als trainer in het betaald voetbal. Bij Viaplay heeft de 69-jarige Van Marwijk laten weten dat hij na zijn vertrek als bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten, vorige maand, niet meer op zoek gaat naar iets nieuws.

Met de Verenigde Arabische Emiraten wist Van Marwijk zich niet te plaatsen voor het WK in Qatar. "Als trainer is het mooi geweest. Dit zal mijn laatste klus zijn geweest", laat hij nu weten.

Van Marwijk zat al meer dan dertig jaar in het trainersvak. Hij was onder andere trainer van Feyenoord en Borussia Dortmund. Tussen 2008 en 2012 was hij bondscoach van het Nederlands elftal.

WK finale

Met Oranje behaalde Van Marwijk in 2010 de finale van het WK in Zuid-Afrika, waarin Spanje na verlenging te sterk was. Na het desastreus verlopen EK in 2012 vertrok Van Marwijk bij de KNVB.

Met Feyenoord won hij de UEFA Cup in 2002 en de KNVB-beker in 2008. Na zijn periode bij Oranje was Van Marwijk ook nog bondscoach van Australië en Saoedi-Arabië.