Hordeloper Smet wordt vader en mist WK Indoor, deelname Verbaandert bijna zeker

World Athletics liet bij de aanmelding weten de tijd van Verbaandert zonder baancertificaat niet te erkennen. "Dat certificaat leveren we vandaag in. Dan moet het goedkomen", aldus Verbaandert.

De Nederlandse afvaardiging bestaat nu uit 21 atleten, inclusief Tim Verbaandert. Al wachthij nog wel op toestemming om op de 3.000 meter te lopen. Hij liep de limiet op de 2 mijl in Dortmund. Voor die wedstrijd werd de startlijn verplaatst en de baan niet opnieuw gemeten.

Hordeloper Koen Smet (29) doet het komend weekeinde niet mee aan de WK indoor in Belgrado. Smet, die in Servië de 60 meter zou lopen, staat op het punt om vader te worden en wil bij de geboorte zijn.

WK indoor bij de NOS

De wereldkampioenschappen indoor in Belgrado zijn van vrijdag 18 tot en met zondag 20 maart live te volgen bij de NOS via extra televisie-uitzendingen en livestreams, verslagen en reacties op NOS.nl en in de NOS-app.