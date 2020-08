Verlaten tribunes, maar Spa-Francorchamps omarmt zijn grand prix

Een Formule 1-race zonder publiek. Zandvoort had er geen trek in, maar in België maakten ze een vreugdedans toen ze van de eigenaren van de Formule 1 de kans kregen alsnog een race te organiseren. Het economische aspect blijkt zwaarwegend.

Zaterdag is de derde vrije training. Zaterdagmiddag om 15.00 uur is de kwalificatie.

De Grand Prix van België begint zondag om 15.10 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de app en via Langs de Lijn op NPO Radio 1.

"Natuurlijk, met 100.000 toeschouwers ziet alles er heel anders uit. Maar we moeten tevreden zijn met wat we nu hebben."

Volgens De Boever is de Belgische Formule 1-race nog altijd rendabel, ook zonder publiek. "In deze situatie hebben we alsnog 20.000 overnachtingen en 3.000 personen die over een periode van drie weken bij de race betrokken zijn", zegt de Belg.

Hij legt uit wat het verschil is tussen de Belgische en Nederlandse grand prix. "Bij ons zegt de overheid: wij vinden het geen probleem als jullie 6 miljoen euro verlies draaien, want wij rekenen ook 30 miljoen euro aan inkomsten voor de regio. De Formule 1 is belangrijk voor onze regio en dat heeft de regering goed begrepen."

"Dit was de enige reden dat het mogelijk was om onze grand prix door te laten gaan, omdat onze organisatiekosten heel laag zijn, juist omdat het circuit al zo lang bestaat", legt De Boever uit.

Over 2021 is De Boever overigens zeer positief. "Ik durf met honderd procent zekerheid te zeggen dat we volgend jaar weer met publiek gaan racen. Dat zal dan niet met de oorspronkelijke hoeveelheid toeschouwers zijn in verband met de coronaregels, maar we zijn wel positief dat we mensen kunnen toelaten. De website voor 2021 hebben we zelfs al gelanceerd."

'Weer zal Max gunstig gezind zijn'

De Boever dicht Max Verstappen zondag in zijn zesde optreden in Spa een goede kans toe dat de Nederlander, die een derde plaats in 2018 als beste resultaat heeft in Spa, eindelijk gaat toeslaan.

"Het is ongelooflijk dat hij hier nog nooit een goed resultaat heeft geboekt. Het weer zal Max denk ik gunstig gezind zijn", zegt De Boever. "Het kan aan de ene kant van het circuit regenen, terwijl het aan de andere kant droog is. En daar ziet het ernaar uit. Typisch Spa-weer."