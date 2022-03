'Een ontsnappingsroute': Joodse Russen wijken uit naar Israël

De Russische Natalia Leleka was toevallig op bezoek bij haar dochter in Israël. Toen brak de oorlog in Oekraïne uit en keerde ze niet meer terug naar Moskou. "Ik ben bang om terug te gaan", zegt ze. "Alles waar ik van hield in mijn land is door de oorlog kapotgemaakt. Er is in Rusland niets meer om optimistisch over te zijn, geen vrijheid en geen toekomst."

Nu verblijft ze al meer dan een maand bij haar dochter, schoonzoon en hun twee kinderen in het Israëlische stadje Modi'in. Intussen zijn ook haar echtgenoot, zoon, schoondochter en drie kleinkinderen uit Rusland gearriveerd. De hele familie is van plan een Israëlisch paspoort aan te vragen.

Leleka was al langer een tegenstander van president Poetin en vreest voor de consequenties als ze terugkeert naar Rusland. "Ik heb mijn mening nooit geheimgehouden en dat wordt steeds gevaarlijker."

Ze is niet de enige die Rusland wil verlaten, nu de repressie verder toeneemt en de economie door de internationale sancties verslechtert. En er zijn ook mensen die willen vertrekken om zo een oproep voor het Russische leger te voorkomen. Veel Russen proberen zo snel mogelijk het land uit te komen, zegt de schoonzoon van Leleka, Ilya Kuperman: "Want je weet niet hoe lang er nog vluchten gaan, en of Poetin niet de staat van beleg afkondigt en de grenzen sluit."