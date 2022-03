Rapper Lil Kleine weer vrij, mag strafzaak in vrijheid afwachten

Rapper Lil Kleine komt weer op vrije voeten, heeft de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam besloten. Zijn voorarrest wordt onder voorwaarden geschorst en hij mag de behandeling van zijn strafzaak in vrijheid afwachten.

Lil Kleine, die eigenlijk Jorik Scholten heet, werd vorige maand opgepakt op verdenking van mishandeling van zijn verloofde, Jaimie Vaes. Hij zou haar hoofd tussen een autodeur hebben geklemd.

In eerste instantie kwam de 27-jarige rapper na drie nachten in de cel vrij. Later ging het Openbaar Ministerie in beroep tegen dat besluit, omdat het OM vond dat er voldoende ernstige bezwaren waren om hem langer vast te houden. De raadkamer oordeelde toen dat Lil Kleine nog veertien dagen langer vast moest zitten.

Taakstraf

Het is niet voor het eerst dat de rapper in aanraking komt met justitie. Begin februari kreeg hij nog een taakstraf van 120 uur opgelegd vanwege de mishandeling van een bezoeker van een club in Amsterdam, in 2019.

Vorig jaar zat hij op Ibiza een nacht in de cel nadat zijn vriendin aangifte tegen hem had gedaan voor mishandeling. Later ontkenden beiden dat er sprake was geweest van fysiek geweld.

Naar aanleiding van de meest recente verdenkingen tegen Lil Kleine heeft platenlabel Sony Music de samenwerking met hem gestopt. Spotify heeft zijn muziek uit de eigen afspeellijsten gehaald en ook radiozenders draaien zijn muziek niet meer.