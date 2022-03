Gelredome-eigenaar wil Vitesse kopen: 'Pleit voor club en stadion in zelfde handen'

Michael van de Kuit, de eigenaar van de Gelredome, heeft zich officieel gemeld om de club uit Arnhem over te nemen van de Russische Valeri Ojf. De vastgoedondernemer heeft interesse om de club te kopen, maar ook als een andere partij zich voor de club meldt, zou hij graag aan de onderhandelingstafel willen zitten.

Ojf besloot vrijdag om Vitesse in de verkoop te zetten nadat de Russische oligarch door de oorlog in Oekraïne onder druk kwam te staan in Arnhem. Volgens directeur Pascal van Wijk was er al voldoende interesse.

Van de Kuit is dus een van de geïnteresseerden. Dat is een opvallend, omdat hij en de club de afgelopen jaren in conflict waren over de huurovereenkomst van het stadion. Die wordt per 1 oktober 2023 opgezegd.

Vorige keer dat we elkaar spraken lag je nog op ramkoers met Vitesse. Nu wil je de club kopen. Hoe zit dat?

"Als je even teruggaat in de tijd: wij kochten het Gelredome en een paar weken erna kregen we de opzegging in de bus van Vitesse. Dat was geen aangenaam bericht. Inmiddels (sinds een paar weken, red.) loopt er een procedure over een eeuwigdurend speelrecht. Dat klopt."

"Ik heb er altijd voor gepleit dat de club en het stadion in dezelfde handen komen. Nu gebeurt dit en toen dacht ik: misschien moet ik een stap zetten om te kijken of dit verwezenlijkt kan worden. Of dat nou mijn hand is of een ander zijn hand. Dat moeten we even afwachten."

Je hebt je zondagavond officieel gemeld bij Vitesse, dus je bent wel echt serieus? Het is niet dat dit een ideale manier is om inzage te krijgen in de financiële situatie van de club, terwijl je ook nog bezig bent met een juridische procedure?

Lachend: "Nee, dat is niet zo. Het is van belang dat het stadion en de club in één hand komen. Dat heb ik altijd al gezegd. De provincie heeft tot dusverre altijd tegengehouden dat de club het stadion kan kopen, op straffe van een boete van 10 tot 11 miljoen. Maar andersom niet. Als het Gelredome Vitesse koopt, dan geldt die bepaling niet. Dus dat scheelt zo'n 10 miljoen zou ik zeggen. Voor mij geldt dus een ander model."

"Wat ik begrepen heb uit de media: Paris Saint-Germain en Red Bull kijken naar Vitesse, misschien ook Amerikanen. Als het een ander is, dan is het voor mij ook prima."

"In dat geval zal ik Vitesse vragen mij als belanghebbende aan tafel te zetten met de partij om voor de oplossing te gaan, zodat ook een toekomstige eigenaar zekerheid krijgt over dat stadion."

Vitesse-directeur Van Wijk had het gisteren in het interview met ons over een lening van Ojf. Geen blanco cheque. Verandert dat de zaak?

"Hij heeft altijd gezegd: de eigenaar stort bij, want hij vindt het zo'n leuke club en heeft z'n hart verpand aan Vitesse. Dat zal best, maar het zijn wel allemaal leningen. Dat blijkt ook uit de balansen. Wat ik nu begrijp uit de media is dat dat geld, die 150 miljoen, terug moet. Ja, dat gaat niet. Er is helemaal niemand die 150 miljoen gaat betalen voor die club, laat staan die de leningen overneemt om ze in de toekomst af te betalen."

