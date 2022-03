Ten Hag prijst Ajax in aanloop naar duel met Benfica vanwege binnenhalen Huntelaar

"Prima", klinkt het uit de mond van trainer Erik ten Hag, die samen met technisch manager Gerry Hamstra al aan de slag was gegaan met de meeste taken die onder Overmars vielen. "Ajax heeft adequaat gehandeld. Ik heb er geen stem in gehad, maar er is wel overleg geweest, ik ben wel meegenomen in het proces."

Ajax begon de week met twee grote wedstrijden op het programma - tegen Benfica en Feyenoord - met een opmerkelijke mededeling: Klaas-Jan Huntelaar gaat de komende tijd voor een deel de taken op zich nemen van technisch directeur Marc Overmars, die eerder dit wegens grensoverschrijdend gedrag het veld moest ruimen in Amsterdam.

Hij weet niet of de oud-speler van Ajax, die aan het eind van vorig seizoen zijn profloopbaan beëindigde, meer een trainer is of juist de rol van technisch directeur ambieert. "Dat moet hij voor zichzelf nog uitvinden. Daar is dit ook voor bedoeld. Desalniettemin kan hij nu direct al een bijdrage hebben. Ik denk dat de spelers er sowieso blij mee zijn. Hij brengt altijd een positieve vibe en dat kunnen we in deze fase van de competitie zeker gebruiken."

Tegendoelpunten

Zondag komt Feyenoord op bezoek, maar eerst wacht dinsdag in de Johan Cruijff Arena de confrontatie met Benfica in de Champions League. Na de 2-2 in Lissabon lonken de kwartfinales voor Ajax. Ten Hag kan beschikken over een fitte selectie.

Edson Álvarez en Jurriën Timber kunnen dus starten tegen de Portugezen en samen met Lisandro Martínez in de achterste linie scheelt dat veel tegendoelpunten. Op papier in elk geval. "Ik weet waar die statistiek vandaan komt", reageert de coach. "We hebben heel lang met een vast team gespeeld. Of het alleen aan die drie ligt dat we minder tegendoelpunten krijgen, geloof ik eerlijk gezegd niet. Er zijn nog acht spelers die een rol spelen."