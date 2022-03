Celstraffen geëist voor plaatsen explosief bij Poolse supermarkt Beverwijk

Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen twee mannen van 20 en 18 voor het plaatsen van een zwaar explosief bij een Poolse supermarkt in Beverwijk, eind juni vorig jaar. Volgens justitie is een ramp voorkomen, doordat een beveiliger de twee in de gaten kreeg en alarm sloeg.

Justitie wil dat de man van 20 dertig maanden de cel in gaat, met aftrek van het voorarrest. Tegen de 18-jarige man is twintig maanden jeugddetentie geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

De twee mannen hebben bekend dat ze bij de supermarkt een anti-persoonsmijn hadden neergelegd. Ook hadden ze twee jerrycans benzine en een accu geplaatst bij de supermarkt, die na een verbouwing net was heropend.

Volgens de verdachten was hun actie alleen bedoeld als intimidatie en werkte het explosief niet. Ze kregen per persoon 250 euro. "Achteraf natuurlijk oliedom", zei de 18-jarige verdachte Youssef K. volgens het ANP.

Zwaardere aanslag

De officier van justitie denkt niet dat dat zo is. De aanslag zou nog zwaarder moeten zijn dan een eerdere aanslag. De Poolse supermarkt was eind 2020 ook al twee keer doelwit van een aanslag. Justitie wees in de rechtszaal op een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut. Daarin staat dat sprake was van een werkende, zware mijn, die tot op grote afstand levensgevaarlijk letsel had kunnen veroorzaken.

Ook zei de officier dat de twee verdachten acht maanden niets hadden gezegd tijdens de politieverhoren. "Waarom zou je dat doen als je alleen maar hebt willen intimideren?", vroeg zij zich af.