Kabinet: gaskraan Groningen iets verder open, verder import vloeibaar gas

Dit jaar gaat de gaskraan in Groningen verder open dan aanvankelijk was gedacht, maar minder ver dan waar het vorige kabinet eind december voor waarschuwde. Met die boodschap van het kabinet komen staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw en minister Jetten van Klimaat en Energie.

Uiteindelijk zal de gaswinning dit jaar in Groningen op 4,6 miljard kuub uitkomen. Er was gewaarschuwd voor maximaal 7,6 miljard kuub. Een definitief besluit neemt het kabinet voor 1 april, zeggen de bewindslieden.

Door de oorlog in Oekraïne staat de leveringszekerheid van gas onder druk en zoekt het kabinet naar allerlei manieren om minder afhankelijk te worden van Russisch gas. Een manier is toch weer gas te boren in Groningen, maar het kabinet wil dat zo veel mogelijk beperken en andere bronnen aanspreken. Uiteindelijk moet het boren in Groningen in 2023 of 2024 echt stoppen, schrijven de bewindslieden, maar volledige zekerheid is gezien de internationale omstandigheden niet te geven.

Andere energiebronnen

Daarom gaat het kabinet ook op zoek naar andere energiebronnen. Zo komen er binnenkort maatregelen om de importcapaciteit van vloeibaar gas (LNG ) te vergroten. Minister Jetten is dat nog aan het uitwerken.

Gedacht wordt aan het uitbreiden van de bestaande LNG terminal in Rotterdam en het inzetten van een drijvende LNG faciliteit in Eemshaven.

Ook wil het kabinet gasbedrijven stimuleren meer gas op te slaan. Bedrijven doen dat nu amper in Nederland, omdat het financieel niet loont. Experts noemen het aanleggen van een voorraad een ingewikkelde kwestie, waarvoor de overheid flink de portemonnee zal moeten trekken.

Tegelijkertijd wil het kabinet werken aan het sneller verduurzamen van huizen en bedrijven, en het terugbrengen van het energieverbruik van huishoudens en bedrijven. Ook de energiebesparingsplicht voor bedrijven wordt uitgebreid.

Vandaaggaan ook de geactualiseerde crisisplannen voor elektriciteit en gas naar de Tweede Kamer. De plannen beschrijven maatregelen om in uiterste nood een verdeling te maken van de beschikbare energiecapaciteit.