Bulgarije stap dichter bij acceptatie Noord-Macedonië als lid van de EU

De lucht tussen Bulgarije en Noord-Macedonië over toetreding van Noord-Macedonië tot de Europese Unie lijkt geklaard. Er wordt gesproken over het oplossen van onderlinge politieke en culturele meningsverschillen. Dat is aanleiding voor de Europese Commissie om opnieuw in gesprek te gaan met Bulgarije over de acceptatie van Noord-Macedonië als toekomstig lid van de Europese Unie.

Dat heeft EU-buitenlandchef Josep Borrell gezegd bij een bezoek aan de Noord-Macedonische hoofdstad Skopje. Hij sprak daar onder meer met president Stevo Pendarovski en premier Dimitar Kovacevski.

Noord-Macedonië is al sinds 2005 kandidaat-lid.

Volgens Borrell is de sfeer tussen beide Balkanlanden verbeterd. "Onderlinge conflicten mogen het toetredingsproces niet langer in de weg staan", zei hij. "We blijven praten tot alle obstakels uit de weg zijn geruimd."

Er is nog geen sprake van een snelle toetreding van Noord-Macedonië. Het proces is nu in de fase dat de toetredingsonderhandelingen kunnen beginnen. Buurland Bulgarije maakte daar lang bezwaar tegen, maar er lijkt een kentering te zijn in het standpunt van Sofia.

Bulgarije erkende onder de vorige premier Borissov het Macedonisch niet als taal, maar noemde het een Bulgaars dialect. Ook erkende het de etnische Macedoniërs in de grensregio niet als aparte bevolkingsgroep.

Stappen gezet

President Rumen Radev van Bulgarije zei vorige maand dat hij achter de wens van Noord-Macodonië staat om zo snel mogelijk EU-lid te worden. In beide landen is onlangs een nieuwe regering aangetreden. Er zijn stappen gezet naar samenwerking op economisch en toeristisch gebied en ook politiek lijkt de lucht geklaard. "Bulgarije is het land dat jullie toetreding tot de Europese familie het meest steunt", zei Radev op een bijeenkomst van organisaties van Bulgaarse inwoners van Noord-Macedonië.

Radev wil ook dat de politieke geschillen worden opgelost en dat in het geschiedenisonderwijs aandacht wordt besteed aan de gezamenlijke voorouders. omdat dat in zijn ogen bepalend is voor de relaties tussen beide landen. Bulgarije heeft lange tijd de Macedonische minderheid in de grensstreek met het buurland niet erkend.

Westers gezind

Bulgarije ging vorig jaar drie keer naar de stembus voor parlementsverkiezingen, omdat het steeds niet lukte een nieuwe regering te vormen. Na de verkiezingen in november werd Kiril Petkov, van de nieuwe partij 'Wij gaan door met de verandering' de opvolger van Boyko Borissov als premier. Borissov (62) was twaalf jaar aan de macht, een tijd waarin corruptie en vriendjespolitiek boven een gezonde economie en het oplossen van politieke geschillen leken te gaan. Een koers die Petkov radicaal wil veranderen.

De twintig jaar jongere Petkov (41) is afgestudeerd aan Harvard en is westers gezind. Hij zei bij zijn aantreden in december al dat hij de toetreding van Noord-Macedonië tot de EU niet langer wilde blokkeren. Hij zou daarvoor in gesprek gaan met conservatieve krachten in Bulgarije en met Noord-Macedonië zelf, om de culturele meningsverschillen uit de weg te ruimen.

Eerder lag Griekenland lang dwars, vanwege de naam Macedonië. De noordelijkste provincie van Griekenland heet ook zo. Daarop veranderde de voormalige Joegoslavische republiek in 2019 zijn naam in Noord-Macedonië.