Podcast De Dag: waar is Poetin?

Er gaan veel verhalen rond over de Russische president Poetin, die niet meer rationeel zou handelen. Hij zou in totaal isolement leven met de vinger aan de rode knop. Maar wat zich echt afspeelt achter de Kremlinmuren weet eigenlijk niemand, Poetin houdt de buitenwereld zoveel mogelijk op afstand. Het is zelfs niet duidelijk of hij wel in het Kremlin is en van waaruit hij de oorlog aanstuurt. De vraag rijst: waar is Poetin eigenlijk? En hoe beveiligt hij zichzelf?

Ruslandkenner en Poetin-watcher Helga Salemon van het Haags Centrum voor Strategische Studies vertelt in podcast De Dag over de bubbel waarin Poetin leeft en waarom hij niet hoeft te vrezen voor bijvoorbeeld een aanslag op zijn leven.

