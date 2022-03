Oud-olympisch kampioene Savtsjenko nieuwe bondscoach kunstrijden

De KNSB heeft Aljona Savtsjenko aangesteld als bondscoach kunstrijden. De olympisch kampioene paarrijden van 2018 in Pyeongchang gaat het Nationaal Trainingscentrum Kunstrijden (NTK), dat komend voorjaar in Heerenveen van start gaat, leiden.

Savtsjenko werd geboren in Kiev, maar kwam vanaf 2003 uit voor Duitsland, waar ze ook woont. Ze wil zich zo snel mogelijk in Friesland melden. "Maar er is een oorlog in mijn moederland gaande, die een grote impact heeft op het Oekraïense volk en dus ook op mijn familie. Mijn ouders verblijven nu veilig bij mij, maar mijn broers zijn nog daar en over hen maak ik mij veel zorgen."

Welke kunstrijders zich gaan aansluiten bij het NTK is overigens nog onbekend. "De animo was groot", aldus Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. "Maar iedereen wilde weten: wie wordt de bondscoach? En hoe gaat het programma er echt uitzien?"