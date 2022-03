FC Eindhoven doet mee om promotie: 'Niet de grootste, wel de sympathiekste'

Hardop dromen van promotie durven ze nog altijd niet bij de Eindhovense volksclub. "Volgens het beleidsplan willen we in 2025 een poging wagen, met de nadruk op wagen. Als we kunnen promoveren, zullen we het niet laten liggen. Maar het heeft geen zin om er na een jaartje weer uit te vallen." Aan het woord is Günther Peeters, een welbespraakte Vlaming, die sinds januari aan het hoofd staat als algemeen directeur. Peeters heeft een verleden in commerciële functies bij de Belgische clubs KVC Westerlo en Beerschot. Nu moet hij rust brengen na een periode van onrust, chaos en jaren in het rechterrijtje van de eerste divisie.

De inwoner van Mol, amper 46 kilometer van Eindhoven, werd vorig jaar aangesteld en is in een van de beste seizoenen in de clubhistorie gerold. "We hebben goede periodes gehad en dan lukte het net niet", vertelt directeur Peeters. "Dat blijft dan aan een club kleven, zeker als je de club bent die het langst meedraait in de eerste divisie. Dat is de realiteit. Als we promoveren, leuk. Maar ik wil vooral dat we blijven bouwen aan een club die promotiewaardig is. Daarvoor hebben wij als club nog flinke stappen te zetten."

Beter doelsaldo FC Eindhoven en FC Emmen maken kans op de derdeperiodetitel. Beide clubs hebben twintig punten uit acht duels, maar Eindhoven heeft een beter doelsaldo. Eindhoven speelt om 20.00 uur thuis tegen ADO Den Haag. FC Emmen ontvangt koploper FC Volendam.

Onder leiding van trainer Rob Penders, die we als speler en assistent-trainer vooral kennen van NAC Breda en die nu voor het eerst op eigen benen staat, draait de ploeg als nooit tevoren. De beste eindklassering van FC Eindhoven in de laatste jaren was de tweede plaats in 2015. Grote man in dat seizoen was Feyenoord-huurling Joey Sleegers. En dat is de Helmonder - terug na uitstapjes bij NEC, VVV-Venlo en het Slowaakse AS Trencin - nu weer. In 2015 werd Sleegers topscorer met dertien competitietreffers. Dit jaar staat de teller al op veertien. En ook gaf hij nog eens elf assists. Acht zeges op rij De klinkende 4-0 zege op VVV-Venlo van afgelopen vrijdag was al de achtste zege op rij, nog nooit vertoond in de geschiedenis van FC Eindhoven.

Nog voor de beslissende wedstrijd tegen ADO Den Haag zijn Penders en Sleegers al uitgeroepen tot beste trainer en beste speler van de derde periode. "Het klikt allemaal mooi in elkaar. En dat versterkt elkaar", aldus directeur Peeters. "Waar het eindigt? Ik ga het lot niet tarten. Mocht de kans voorbij komen om promotie te halen, dan gaan we die zeker niet laten liggen. Vooraf was alles hoger dan de vijftiende plaats van vorig jaar goed." Blauwwit bolwerk Wie denkt dat ambitie een vies woord aan de Aalsterweg, heeft het mis. Al jaren wordt geschermd met plannen voor een nieuw stadion, maar concreet wil dat maar niet worden. De visie van FC Eindhoven gaat ook verder dan het stapelen van stenen. "Wij willen de meest inclusieve club van de regio worden en alle facetten van het voetbal aanbieden", vertelt Peeters. "We hebben een goede academie, een heel succesvolle zaalvoetbalafdeling, een amateurtak die het zeker bij de vrouwen heel goed doet. Dat willen we uitbreiden. Eindhoven moet een blauwwit bolwerk worden."

Een blik op het bescheiden Jan Louwers-stadion van Eindhoven leert dat er niet met geld gesmeten zal worden aan de Aalsterweg. Een kapitaalinjectie van 30 miljoen euro, zoals PSV afgelopen week aankondigde, valt bij Eindhoven niet te verwachten. Van Langeleegte naar Van der Leegte Toch weet de club zich al bijna twintig jaar gesteund door een van de meest loyale sponsors in het Nederlandse betaalde voetbal: de VDL-groep. De betrokkenheid van de autobusreus gaat verder dan enkel bankoverschrijvingen. Directeur Pieter van der Leegte is lid van de RvC. En sinds dit seizoen is Tommie van der Leegte (oud-prof van onder meer PSV, FC Twente, VfL Wolfsburg, NAC Breda en ADO Den Haag) na een moeilijke periode terug als teammanager.