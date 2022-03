64 doden bij hinderlaag en represailles door veiligheidstroepen in Ethiopië

De Tigreeërs zouden zijn doodgeschoten, samen met twee mannen van de lokale Gumuz-bevolkingsgroep. Hun lichamen werden verbrand. Op de video zou een andere Tigrese man te zien zijn, die zich in zijn auto had verstopt, daaruit werd gehaald en vastgebonden en levend werd verbrand. De regering zegt op te treden tegen de daders.

De mensenrechtencommissie begon met een onderzoek nadat vrijdag een video met gewelddadigheden op sociale media was verschenen. In de video is te zien dat gewapende mannen, sommigen in militair uniform, een man met een stok op een brandstapel duwen nadat hij had geprobeerd te ontsnappen. Er zouden ook milities uit twee buurregio's aanwezig zijn geweest.

Minstens 53 mensen zijn in het westen van Ethiopië omgekomen nadat een onbekende gewapende groep een burgerkonvooi en bijbehorende militaire escorte had aangevallen. De aanval vond plaats op 2 maart in Metekel, in het westen van Ethiopië, maar was vooralsnog niet bekendgemaakt.

Afrika-correspondent Elles van Gelder:

"Deze regio wordt al jarenlang geteisterd door geweld. Hier wonen verschillende etnische groepen die onder meer vechten om landbouwgrond en om de zoveel tijd leeft dat geweld weer op en zijn er doden en gewonden. De mate van geweld is bij dit incident wel opvallend. Mensen zijn levend op een brandstapel geduwd en ook in Ethiopië is er ophef over dit excessieve geweld.

De eerste aanval in deze regio staat los van de oorlog in het noorden. Daar woedt al 16 maanden een strijd tussen rebellen van het TPLF en het regeringsleger. Maar die vechten niet in dit deel van Ethiopië. Toch zijn de twee niet helemaal los te zien. Het is opvallend dat de veiligheidsdiensten na de aanval Tigreeërs uit aan bus haalden. De wraak was op hen gericht, terwijl het onduidelijk is of deze groep betrokken was. Tigreeërs worden door de oorlog in een groot deel van het land gediscrimineerd."