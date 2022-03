De uitzending van 14 maart

Gaat de Groningse gaskraan weer verder open? Eigenlijk zou de gaskraan in Groningen steeds verder dichtgaan. Maar na de Russische inval in Oekraïne is er toch bereidheid onder de Groningers om de gaswinning weer op te schroeven, bleek uit een enquête van Dagblad van het Noorden. Vandaag stuurt minister Jetten voor Klimaat en Energie een brief naar de Kamer over de leveringszekerheid van gas na de Russische inval. En staatssecretaris van mijnbouw Hans Vijlbrief informeert het parlement over de hoeveelheid gas die Groningen zou kunnen leveren. Hij zit vanavond bij ons in de studio om de situatie te bespreken.

Oekraïne en Rusland vechten én onderhandelen verder De strijd in Oekraïne woekert voort. Ondertussen gaan ook de onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland verder. En er zijn vandaag besprekingen tussen de Verenigde Staten en China over de situatie in Oekraïne. Steeds meer Westerse bedrijven vertrekken uit Rusland. Vannacht om 12 uur ging bijvoorbeeld Instagram uit de lucht. Wat merken "gewone" Russen ervan dat hun land steeds verder afgesloten wordt? We bespreken de ontwikkelingen met Oost-Europa-deskundige aan Instituut Clingendael Bob Deen.